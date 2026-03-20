18:19 20.03.2026 (обновлено: 18:52 20.03.2026)
Роспотребнадзор проверит воздух около места пожара у рынка в Солнечногорске
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Сгоревшие павильоны на строительном рынке в Солнечногорске. 20 марта 2026
Сгоревшие павильоны на строительном рынке в Солнечногорске. 20 марта 2026
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор проверит качество воздуха около места пожара у рынка "Стройрай" в Солнечногорске в Московской области, сообщается на сайте столичного управления ведомства.
"В связи с информацией, размещенной в СМИ о возгорании строительного рынка "Стройрай", произошедшем 20 марта 2026 года в 13:35, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Зеленоградском административном округе незамедлительно организован выезд специалистов филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по городу Москве" в ЗелАО для отбора проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки города Зеленограда", - говорится в сообщении.
Уточняется, что отбор проб запланирован по адресу Зеленоград, корпус 1606 (1 и 4 этажи жилого дома), а также в районе территории ГБОУ "Школа №1150".
"Исследования проводятся на содержание загрязняющих веществ, характерных для пожаров, такие как: фенол, формальдегид, акролеин, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ10 и РМ2,5, углерода оксид, диоксид азота, диоксид серы, сажа, растворители и углеводороды", - добавляется в сообщении.
В пятницу в поселке Андреевка в Солнечногорске произошло возгорание на территории рынка "Стройрай". Тушение затрудняет плотная застройка и высокая нагрузка. Огонь также перешел на соседний ТЦ. По последним данным МЧС, пожар локализован на площади 2,7 тысячи квадратных метров, к тушению привлекались 42 человека и 15 единиц техники.
Пожар на рынке в Солнечногорске перекинулся на соседний торговый центр
