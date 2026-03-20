Роспотребнадзор проверит воздух около места пожара у рынка в Солнечногорске

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор проверит качество воздуха около места пожара у рынка "Стройрай" в Солнечногорске в Московской области, сообщается на сайте столичного управления ведомства.

"Исследования проводятся на содержание загрязняющих веществ, характерных для пожаров, такие как: фенол, формальдегид, акролеин, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ10 и РМ2,5, углерода оксид, диоксид азота, диоксид серы, сажа, растворители и углеводороды", - добавляется в сообщении.