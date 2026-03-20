Роспотребнадзор контролирует черноморское побережье России, заявила Попова

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Роспотребнадзор осуществляет полный контроль на всей территорией черноморского побережья России для обеспечения безопасного летнего отдыха, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Совместными усилиями, а работало большое количество наших коллег из разных субъектов, были командированы туда, куда-то привозили пробы, кто-то помогал их делать, очень быстрое дооснащение лабораторий Краснодарского края. Все это позволило обеспечить полный контроль на всей территории черноморского побережья Российской Федерации и побережья Азовского моря и обеспечить летний отдых, качественный, безопасный, но и вместе с тем получить значимые данные о состоянии пляжных территорий", - сказала Попова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
18 апреля 2025, 13:08