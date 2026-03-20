Экс-участница "Дома-2" покинула Таиланд, но не смогла попасть в Россию

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Экс-участница шоу "Минута славы" и "Дом-2" Юлия Реутова, которая ранее была признана недееспособной и помещена в тайскую клинику на принудительное лечение, улетела из Таиланда в Москву, однако не смогла пересечь границу из-за ошибки в документах, сообщил волонтер Нурлан Багиров, первым обнаруживший россиянку и привлекший внимание к этой истории.