Премия Паралимпийского комитета "Возвращение в жизнь" пройдет 22 мая

ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Вручение премии "Возвращение в жизнь" пройдет 22 мая в Кремле, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
"Премия "Возвращение в жизнь" - 22 мая мы проведем эту торжественную номинацию в Кремле. Финансирование - за счет Российского спортивного фонда. Эта премия станет юбилейной, 20-й. Будем чествовать лучших спортсменов за 30 лет, как это уже делали в наше 20-летие, когда приезжали глава IPC (Международного паралимпийского комитета - ред.) и члены национальных паралимпийских комитетов. В администрации президента нам это подтвердили, график согласовали", - заявил Рожков в ходе конференции.
С 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо прошли зимние Паралимпийские игры. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Россияне заняли третье место в медальном зачете. В четверг президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды победителям Игр, а также ряду тренеров за высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность.
