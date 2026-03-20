Празднование Ураза-байрама в России

Ураза-байрам— мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан.
На фото: имам Московской Соборной мечети Марат хазрат Аршабаев во время торжественного намаза.
Ураза-байрам— мусульманский праздник в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан.
На фото: имам Московской Соборной мечети Марат хазрат Аршабаев во время торжественного намаза.
В этом году Рамадан проходил с 18 февраля до 19 марта: в этот период нельзя было есть и пить от рассвета до заката.
В этом году Рамадан проходил с 18 февраля до 19 марта: в этот период нельзя было есть и пить от рассвета до заката.
На фото: имам мечети Кул Шариф Ильфар Хасанов во время торжественного намаза в Казани.
На фото: имам мечети Кул Шариф Ильфар Хасанов во время торжественного намаза в Казани.
Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником..
Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником..
Мусульмане с уважением относятся к историческим и духовным традициям предков и вносят созидательный склад в укрепление института семьи, воспитание молодежи, отметил он.
Мусульмане с уважением относятся к историческим и духовным традициям предков и вносят созидательный склад в укрепление института семьи, воспитание молодежи, отметил он.
На фото: мусульмане перед началом торжественного намаза у мечети Кул Шариф.
На фото: мусульмане перед началом торжественного намаза у мечети Кул Шариф.
В Москве в этот день мечети и дополнительные площадки посетили 205 тысяч мусульман.
В Москве в этот день мечети и дополнительные площадки посетили 205 тысяч мусульман.
Зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов поздравил верующих с праздником и призвал сохранить до следующего Рамадана все доброе, что они приобрели в этот священный месяц.
Зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов поздравил верующих с праздником и призвал сохранить до следующего Рамадана все доброе, что они приобрели в этот священный месяц.
Он призвал мусульман показать свою высокую культуру и не поддаваться ни на какие провокации
Он призвал мусульман показать свою высокую культуру и не поддаваться ни на какие провокации
На фото: намаз по случаю праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Санкт-Петербурге.
На фото: намаз по случаю праздника Ураза-байрам у Соборной мечети в Санкт-Петербурге.