Эксперты выяснили, в какой сфере чаще всего подрабатывали пенсионеры

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Число предложений о подработке в складской логистике с пометкой доступности для исполнителей пенсионного возраста этой зимой выросло на 63% за год, также дополнительные пути заработка пенсионеры часто находили в строительстве и ремонте, следует из исследования сервиса "Авито Подработки".

Также на портале отмечается, что рост зафиксирован в сегменте финансов и логистики: число предложений о подработке, доступных для пенсионеров, увеличилось на 79%. Уточняется, что в среднем исполнителям предлагали около 4888 рублей за смену, чаще всего заказчики искали специалистов по закупкам (+62%) - в среднем таким исполнителям предлагали около 54 942 рублей в месяц.