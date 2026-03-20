МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Мультиформатный логистический сервис 5Post (дочерняя компания X5) открыл собственный логистический центр в подмосковном поселке Боброво, сообщает пресс-служба компании.

Площадь объекта составляет 24,5 тысячи квадратных метров, он оснащен сортировочной линией. Начальная пропускная способность логистического центра составляет 20 тысяч посылок в час с перспективой увеличения до 60 тысяч посылок в час к 2029 году за счет трехъярусной сортировочной ленты.

Центр использует технологии обработки и распределения посылок и оснащен автоматическим сортировочным комплексом и конвейерной системой с возможностью масштабирования уровней сортировки.

Автоматизированная система сортировки и разделения посылок применяет технологии трехмерного сканирования с использованием 3D-симуляторов, а также шестистороннее сканирование штрих-кодов.

После сортировки отправления напрямую передаются курьерам, либо направляются в логистику для дальнейшей доставки до точек назначения. Для транспортировки палетных грузов используются автоматизированные управляемые транспортные средства, а для их переворачивания — палет-инверторы.

© Фото : Пресс-служба логистического сервиса 5Post Сервис 5Post открыл собственный логистический центр в Подмосковье © Фото : Пресс-служба логистического сервиса 5Post Сервис 5Post открыл собственный логистический центр в Подмосковье

"Открытие собственного логистического центра является важным стратегическим шагом для 5Post, который значительно повысит эффективность всех логистических процессов. Реализация такого проекта, внедрение инноваций и передовых технологий является частью долгосрочной стратегии компании, направленной на обеспечение устойчивого роста и лидерства на рынке", – отметил управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов.

Сортировочный центр оборудован 24 воротами для обслуживания крупнотоннажного транспорта, включая специализированные ворота с пандусом для курьеров на малотоннажном транспорте. Погрузка и выгрузка посылок осуществляется с помощью телескопических конвейеров, подаваемых непосредственно в кузов автомобиля.

На территории логистического центра Боброво функционирует склад для компаний электронной коммерции. Он обеспечивает полный цикл складских операций: приемку товаров, хранение, комплектацию и упаковку заказов с последующей передачей в доставку 5Post.