Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/podmoskove-2082041940.html
Сервис 5Post открыл собственный логистический центр в Подмосковье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082041895_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_a4b29f211bbee3ac4f9baefa488c1c61.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082041895_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_f887d0e7ef6586942c6536354710bfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Мультиформатный логистический сервис 5Post (дочерняя компания X5) открыл собственный логистический центр в подмосковном поселке Боброво, сообщает пресс-служба компании.
Площадь объекта составляет 24,5 тысячи квадратных метров, он оснащен сортировочной линией. Начальная пропускная способность логистического центра составляет 20 тысяч посылок в час с перспективой увеличения до 60 тысяч посылок в час к 2029 году за счет трехъярусной сортировочной ленты.
Центр использует технологии обработки и распределения посылок и оснащен автоматическим сортировочным комплексом и конвейерной системой с возможностью масштабирования уровней сортировки.
Автоматизированная система сортировки и разделения посылок применяет технологии трехмерного сканирования с использованием 3D-симуляторов, а также шестистороннее сканирование штрих-кодов.
После сортировки отправления напрямую передаются курьерам, либо направляются в логистику для дальнейшей доставки до точек назначения. Для транспортировки палетных грузов используются автоматизированные управляемые транспортные средства, а для их переворачивания — палет-инверторы.
"Открытие собственного логистического центра является важным стратегическим шагом для 5Post, который значительно повысит эффективность всех логистических процессов. Реализация такого проекта, внедрение инноваций и передовых технологий является частью долгосрочной стратегии компании, направленной на обеспечение устойчивого роста и лидерства на рынке", – отметил управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов.
Сортировочный центр оборудован 24 воротами для обслуживания крупнотоннажного транспорта, включая специализированные ворота с пандусом для курьеров на малотоннажном транспорте. Погрузка и выгрузка посылок осуществляется с помощью телескопических конвейеров, подаваемых непосредственно в кузов автомобиля.
На территории логистического центра Боброво функционирует склад для компаний электронной коммерции. Он обеспечивает полный цикл складских операций: приемку товаров, хранение, комплектацию и упаковку заказов с последующей передачей в доставку 5Post.
Зона комплекса логистических услуг по обработке заказов оборудована стеллажным хранением общей вместимостью 7 тысяч палетомест и предназначена для размещения крупных объемов продукции.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
Онлайн
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Обсуждения
