Почти 6 тысяч молодых медиков в Подмосковье получают доплату

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Почти 6 тысяч молодых медицинских специалистов получают доплату за работу в Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Ежемесячная надбавка в Подмосковье для врачей составляет 15 тысяч рублей, для среднего персонала – 7 тысяч. Получить доплату может молодой медспециалист, трудоустроившийся в медорганизацию Минздрава региона на полную ставку в течение года после окончания учебного заведения. Доплата выплачивается в течение трех лет.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что в Подмосковье реализован большой комплекс мер социальной поддержки для медицинских специалистов — как давно работающих в системе здравоохранения региона, так и для молодых кадров.

Он добавил, что также работает система наставничества, когда за каждым молодым специалистом закрепляется опытный коллега, который помогает ему освоиться на новом месте работы и погрузиться в профессию.

"В настоящий момент почти 6 тысяч молодых специалистов получают ежемесячную доплату: более 2,6 тысячи врачей и свыше 3,3 тысячи среднего медперсонала", — приводит пресс-служба слова Забелина.