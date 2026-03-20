18:37 20.03.2026 (обновлено: 18:43 20.03.2026)
У США и Израиля не было причин убивать Али Хаменеи, заявил президент Ирана
© REUTERS / Hasnoor Hussain
Портрет Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 20 мар - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у США и Израиля не было каких-либо причин убивать верховного лидера страны Али Хаменеи.
"Без каких-либо причин и логики они убили нашего лидера, наших командиров", - сказал он в обращении по случаю наступающего иранского нового года.
Он заявил, что Иран не стремился к получению ядерного оружия, об этом неоднократно говорил погибший иранский верховный лидер.
Пезешкиан отметил, что не хочет, чтобы у Ирана были разногласия с исламскими странами, Тегеран не стремится к войне и боестолкновениям с ними.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.
