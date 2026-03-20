Позиция России по участию в Совете мира не сформирована, заявил Песков

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Позиция России по участию в "Совете мира" пока не сформирована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По этому вопросу позиция пока не сформирована", - сказал он "Известиям", комментируя возможность участия РФ в "Совете мира".
Трамп выразил надежду на участие России в Совете мира по Газе
19 февраля, 18:33
Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что МИД РФ продолжает формулировать позицию о целесообразности участия России в "Совете мира".
Администрация президента США Дональда Трампа ранее направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Трамп рассказал, сколько денег США направят на проекты Совета мира
19 февраля, 18:40