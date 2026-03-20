Позиция России по участию в Совете мира не сформирована, заявил Песков
00:15 20.03.2026 (обновлено: 00:27 20.03.2026)
Позиция России по участию в Совете мира не сформирована, заявил Песков
россия, дмитрий песков, в мире, дональд трамп, сша, австралия
Россия, Дмитрий Песков, В мире, Дональд Трамп, США, Австралия
Песков: позиция России по участию в Совете мира пока не сформирована

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Позиция России по участию в "Совете мира" пока не сформирована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По этому вопросу позиция пока не сформирована", - сказал он "Известиям", комментируя возможность участия РФ в "Совете мира".
Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что МИД РФ продолжает формулировать позицию о целесообразности участия России в "Совете мира".
Администрация президента США Дональда Трампа ранее направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
