В Соцфонде предупредили о мошенничестве с доплатами к пенсии

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Социальный фонд предупредил россиян об активизации мошенников, которые предлагают гражданам якобы "гарантированно" оформить доплаты к пенсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

"В последнее время на фоне обсуждения пенсионных вопросов активизировались различные псевдоюридические фирмы и посредники. Они предлагают платные консультации, "секретные инструкции" и якобы гарантируют быстрое решение вопроса о доплате к пенсии", - говорится в сообщении.

В фонде добавили, что россияне по-прежнему обращаются с вопросами о размере пенсии и подтверждении стажа. Однако в последние годы число таких обращений заметно снижается. После объединения фондов оно сократилось более чем вдвое - на 53,6%, тенденция продолжается и в 2026 году - в первом квартале показатель снизился еще на 33,6%.

По данным ведомства, это связано с тем, что в стране действует прозрачная система начисления пенсий и персонифицированный учет. С 1997 года данные о стаже и заработке хранятся в единой базе, к которой имеют доступ сами граждане. Эта услуга остается одной из самых востребованных на портале Госуслуг.