16:34 20.03.2026
Сборная России поедет на Паралимпиаду в США в полном составе, считает Лукин
Сборная России поедет на летние Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе в полноценном составе, допустил почетный президент Паралимпийского комитета России РИА Новости Спорт, 20.03.2026
ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Сборная России поедет на летние Паралимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе в полноценном составе, допустил почетный президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.
Летние Паралимпийские игры 2028 года пройдут в США с 15 по 27 августа. В пятницу в Подольске проходит отчетно-выборная конференция ПКР.
«
"Следующая летняя Паралимпиада будет в чем-то сложнее, чем эта (зимние Игры в Италии - ред.). Интуиция подсказывает, что она будет более-менее полной, нормальной. Готовиться к ней надо особенно, продумать, что сделать, чтобы команда, полноценная по составу, вызвала положительную реакцию в обществе и не растворилась в нынешнем успехе", - заявил Лукин в ходе конференции.
С 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо прошли зимние Паралимпийские игры. Сборная России, за которую на Играх выступали шесть спортсменов, завоевала 12 медалей, восемь из которых были золотыми. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Дегтярев рассказал, когда сломается дискриминационная система против России
19 марта, 23:14
 
