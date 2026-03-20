12:45 20.03.2026
Дегтярев: российские паралимпийцы подтвердили уровень отечественной школы
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в условиях давления и ограничений российские паралимпийцы подтвердили...
паралимпийский комитет россии (пкр)
михаил дегтярев
паралимпийские игры
Дегтярев: российские паралимпийцы подтвердили уровень отечественной школы

ПОДОЛЬСК (Московская область), 20 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в условиях давления и ограничений российские паралимпийцы подтвердили высочайший уровень отечественной школы.
В пятницу в Подольске проходит Отчетно-выборная конференция Паралимпийского комитета России (ПКР).
«
"Накануне в Кремле президент России Владимир Владимирович Путин отметил, что участие российских паралимпийцев на Играх в Италии стало одной из ярких страниц паралимпийского спорта. В условиях давления и ограничений наши спортсмены подтвердили высочайший уровень отечественной школы. Впервые за 12 лет они выступили с флагом и гимном, все наши 6 паралимпийцев показали себя настоящими героями, совершили подвиг", - сказал Дегтярев журналистам.
"У участия российских спортсменов в Паралимпиаде было два ключа. Должен выделить огромную работу - организационную, дипломатическую, юридическую - ПКР и Павла Алексеевича Рожкова. Отрабатывали по линии МИД, прокуратуры, но на острие был Павел Алексеевич. Второй ключ - решение CAS по лыжам, оно позволило отправить паралимпийцев в Италию. Это историческое событие, большие молодцы", - добавил спикер.
Дегтярев также отметил, что в России 2,5 из 11 миллионов людей с ограниченными возможностями привлечены к спорту, и есть куда расти. Особенно он выделил задачу поддержки ветеранов СВО, Минспорт активно развивает направление вовлечения участников СВО в адаптивный спорт.
Двукратная олимпийская чемпионка, серебряный и бронзовый призер Паралимпийских игр 2026 Варвара Ворончихина во время чествования российских спортсменов в ГУМе - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Ворончихина не ожидала такой поддержки от болельщиков на Паралимпиаде
17 марта, 15:10
 
