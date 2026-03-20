Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
13:36 20.03.2026
Волейбольного тренера Панкова внесли в базу "Миротворца"
Волейбольного тренера Панкова внесли в базу "Миротворца"
Российский и советский волейбольный тренер, заслуженный тренер России, тренер женской команды "Северянка" города Череповец Вадим Панков внесен в базу данных... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Волейбол, Спорт, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Дунья Миятович, ОБСЕ
Вадим Панков. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российский и советский волейбольный тренер, заслуженный тренер России, тренер женской команды "Северянка" города Череповец Вадим Панков внесен в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
Персональные данные тренера были опубликованы на сайте в четверг. "Миротворец" обвиняет Панкова в публичной поддержке России, а также в якобы покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Анастасия Багиян и ее ведущий спортсмен Сергей Синякин - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Пятеро российских паралимпийцев попали в базу "Миротворца"
Вчера, 08:27
 
ВолейболСпортДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДунья МиятовичОБСЕ
 
