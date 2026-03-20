09:43 20.03.2026
Пакистан опроверг заявления о нарушении перемирия с Афганистаном
Министерство информации и телерадиовещания Пакистана назвало "нелепыми" заявления представителя афганских талибов о нарушении временной приостановки операции... РИА Новости, 20.03.2026
Пакистан опроверг заявления о нарушении перемирия с Афганистаном

Пакистанские военнослужащие. Архивное фото
Пакистанские военнослужащие. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мар - РИА Новости. Министерство информации и телерадиовещания Пакистана назвало "нелепыми" заявления представителя афганских талибов о нарушении временной приостановки операции "Газаб-лиль-Хак" ("Праведная ярость").
"Пакистан не нарушал никакого режима прекращения огня, заявления афганских властей безосновательны и основаны на лжи", - говорится в сообщении министерства.
Число погибших при атаке Пакистана на Афганистан достигло 400
Ведомство отметило, что цель такой пропаганды - оправдание террористических актов, и предполагается, что она также может исходить от диссидентских элементов внутри режима талибов.
Ранее министр информации Атаулла Тарар сообщил, что Пакистан по просьбе Саудовской Аравии, Турции и Катара временно приостановит операцию "Газаб-лиль-Хак" в отношении террористов на территории Афганистана в связи с праздником Ид-аль-Фитр, пауза будет действовать с полуночи 19 марта до полуночи 24 марта.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.
Россия обеспокоена противостоянием Пакистана и Афганистана, заявили в МИД
