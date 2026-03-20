Овчинский: дом по реновации построят в Басманном районе - РИА Новости, 20.03.2026
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Дом почти на 200 квартир по реновации строят в Басманном районе Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что Басманный является вторым районом Центрального административного округа по количеству домов-участников реновации.
"На строительной площадке по адресу: улица Госпитальный Вал, земельный участок 5/10, сейчас возводят новостройку общей площадью более 19 тысяч квадратных метров. Двухсекционный дом рассчитан на 191 квартиру жилой площадью почти 10 тысяч "квадратов", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
Около 200 "квадратов" на первых этажах займут помещения для объектов инфраструктуры. Строители на данный момент уже сооружают монолитные конструкции верхних этажей здания. Также они ведут каменную кладку и устраивают тепловой контур.
Кроме того, рядом с новостройкой оборудуют две детские площадки, спортивную площадку и зону отдыха, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в Можайском районе в новостройку по реновации переедут свыше 250 жителей соседних домов.