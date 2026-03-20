В ГД назвали одиозными попытки Мерца обвинить Орбана в нанесении ущерба ЕС

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Утверждения канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы нанес ущерб Европейскому союзу, являются одиозными, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа "Ленте.ру".
Он отметил, что сегодня всё больше стран с пониманием смотрят на Венгрию, особенно на фоне ближневосточного кризиса, который приводит к энергетическому кризису в других регионах мира.
"Говорить о репутации Евросоюза сложно, потому что репутация эта давно-давно утеряна. Венгрия защищает интересы своей страны, и эти интересы противоречат позиции некоторых европейских стран, которые состоят в лагере войны и продолжают свою бездумную политику, направленную на разрушение как их стран, так и Евросоюза в целом", - подчеркнул депутат.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита европейских лидеров заявила ранее, что Венгрия продолжает блокировать кредит Киеву на 90 миллиардов евро. В свою очередь Орбан заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по "Дружбе".