Все страны ЕС осудили угрозы Зеленского, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на саммите ЕС все страны сообщества, независимо от несогласия с политической позицией Будапешта, осудили угрозы Владимира Зеленского в его адрес.

Венгерский премьер подчеркнул, что все лидеры европейских стран повели себя так, как этого "требует товарищество и политическое сообщество"

"Венгрия получила то, что, по моему мнению, она должна была получить в такой ситуации, и то, что мы бы дали каждой стране, подвергшейся нападению. С этой точки зрения, у нас все в порядке", - отметил он.