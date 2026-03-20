Время в конфликте на Украине на стороне России, считает Орбан

БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Время в конфликте на Украине на стороне России, поэтому Киев должен быть заинтересован в прекращении огня и урегулировании, за продолжение конфликта выступает Европа, которая хочет отправить туда войска, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Цель европейцев - рано или поздно разместить на территории Украины солдат Европы или Евросоюза. Решение по этому вопросу принято. Они не рассматривают это как вариант, они договорились об этом", - отметил венгерский премьер.