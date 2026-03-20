Орбан ответил на угрозы ЕС лишить его права голоса

БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не боится угроз лишения права голоса или суда со стороны ЕС, потому что закален угрозами смерти ему и его семье со стороны Киева.
"Возможно, были заявления, которые были задуманы как угрозы, но наши стандарты другие. Мы привыкли к уровню угроз со стороны Украины. По сравнению с этим, это всего лишь дружеские замечания. Поэтому по сравнению с тем, что они четвертуют, убьют меня и мою семью, по сравнению с этим эти бельгийские, немецкие замечания кажутся более цивилизованным диалогом", - сказал Орбан венгерским СМИ, отвечая на вопрос об угрозах стран ЕС лишить его права голоса и подать на него в суд.
Владимир Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с украинскими военными из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита ЕС для Украины. Экс-генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко вслед за ним начал угрожать Орбану, его детям и внукам.
