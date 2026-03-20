Орбан представляет интересы немцев лучше Мерца, заявили в Германии - РИА Новости, 20.03.2026
14:14 20.03.2026
Орбан представляет интересы немцев лучше Мерца, заявили в Германии
Орбан представляет интересы немцев лучше Мерца, заявили в Германии
Орбан представляет интересы немцев лучше Мерца, заявили в Германии

Зель: Орбан представляет интересы немецких налогоплательщиков лучше Мерца

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан, наложив вето на кредит ЕС Украине, представляет интересы немецких налогоплательщиков лучше, чем канцлер ФРГ Фридрих Мерц, заявил депутат Европейского парламента и член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александр Зель.
В четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Наложив вето на предоставление Украине дополнительной финансовой помощи, Виктор Орбан представляет интересы немецких налогоплательщиков лучше, чем канцлер Германии. В условиях высоких цен на энергоносители, деиндустриализации, растущей бедности среди пожилых людей и рекордных долгов мы не можем позволить себе дополнительно 90 миллиардов на финансирование войны на Украине", - приводит АдГ заявление Зеля в соцсети X.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Мерц устроил истерику из-за произошедшего на саммите ЕС
Вчера, 10:12
 
