МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан, наложив вето на кредит ЕС Украине, представляет интересы немецких налогоплательщиков лучше, чем канцлер ФРГ Фридрих Мерц, заявил депутат Европейского парламента и член партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Александр Зель.
"Наложив вето на предоставление Украине дополнительной финансовой помощи, Виктор Орбан представляет интересы немецких налогоплательщиков лучше, чем канцлер Германии. В условиях высоких цен на энергоносители, деиндустриализации, растущей бедности среди пожилых людей и рекордных долгов мы не можем позволить себе дополнительно 90 миллиардов на финансирование войны на Украине", - приводит АдГ заявление Зеля в соцсети X.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".