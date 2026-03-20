В США назвали стоимость операции против Ирана

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Стоимость операции США против Ирана превысила 25 миллиардов долларов, утверждает портал Iran War Cost Tracker.
"Основываясь на докладе Пентагона конгрессу о том, что первые шесть дней обошлись в 11,3 миллиарда долларов, плюс миллиард в день на продолжение", - объясняет портал методику подсчета.
Число обновляется в реальном времени и на данный момент превысило 25 миллиардов долларов. Портал утверждает, что американская атака обходится казне в 11,5 тысяч долларов в секунду.
В минувшее воскресенье, 16 марта руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет сообщил, что на тот момент операция в Иране обошлась в 12 миллиардов долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
