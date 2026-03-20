Оборот онлайн-торговли в Москве увеличился на 14% за год - РИА Новости, 20.03.2026
09:10 20.03.2026
Оборот онлайн-торговли в Москве увеличился на 14% за год
мария багреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950936604_0:70:2833:1664_1920x0_80_0_0_9a048823574a960976779492a6af78df.jpg
Москва, Мария Багреева
© Фото : Департамент экономической политики и развития города
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Оборот онлайн-торговли в Москве увеличился на 14% в сопоставимых ценах, по итогам прошедшего года он составил 1,9 триллиона рублей, заявила заместитель столичного мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Она указала, что рост цифровой коммерции в столице связан с изменением поведенческих привычек потребителей. Так, больше горожан предпочитает различные онлайн-сервисы и маркетплейсы, также постоянно развивается сфера цифровой торговли.
"В 2025 году объем онлайн-продаж в Москве достиг 1,9 триллиона рублей, что в сопоставимых ценах на 14% выше показателя 2024 года", – отметила Багреева, ее слова привели в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.
Заместитель мэра подчеркнула, что доля цифровой коммерции в общем объеме торговли города составила почти 25%.
Отмечается, что весомую часть в сфере онлайн-торговли занимает сектор продовольствия – около 28%. Оборот этого сектора составил 531 миллиард рублей, он вырос на 24%. Также среди лидеров онлайн-продаж – товары для дома, они занимают 16% рынка. Оборот составил 294 миллиарда рублей, сумма увеличилась на 23%. В свою очередь, сфера одежды и обуви занимает 13% в структуре онлайн-торговли. Ее оборот вырос на 11% и составил 243 миллиарда рублей.
Также увеличили объем продаж цифровые товары (программы, электронные материалы, онлайн-курсы) – рост составил 42%, до 91 миллиарда рублей. В свою очередь, интернет-магазины инструментов и садовой техники нарастили выручку на 28%, до 85 миллиардов рублей.
Ранее Багреева рассказала, что в 2025 году доля среднесрочных контрактов со сроком исполнения в два-три года в Москве выросла с 20 до 27%.
 
