Что Нострадамус писал о конфликте на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Когда небо над Ираном затянуло дымом от американских ракет, мир снова открыл пыльные центурии Нострадамуса. Средневековый мистик видел финал этой войны еще в XVI веке.

Какие строки пророка оживают прямо сейчас?

Кто такой Нострадамус

Мишель де Нотрдам, известный как Нострадамус , жил в XVI веке и был астрологом. В 1555-м он опубликовал свою главную книгу "Пророчества" (Les Propheties). Она разбита на главы — "Центурии" (от латинского centum — сто), в каждой из которых ровно по 100 четверостиший, называемых катренами. Таких предсказаний почти тысяча, и написаны они вразброс, чтобы инквизиция не сожгла автора за слишком точные прогнозы.

Последователи мистика утверждают, что он предсказал теракты 11 сентября, гибель принцессы Дианы и другие исторические события. Скептики возражают: катрены настолько расплывчаты, что под них можно подогнать что угодно. В 2026-м, когда между США и Ираном разгорелся открытый конфликт, пророчества Нострадамуса вновь зазвучали зловеще актуально.

"Рой пчел"

Одно из самых обсуждаемых пророчеств — Центурия I, Катрен 26 — звучит так:

"Великий рой пчел поднимется,

Но никто не будет знать, откуда они пришли:

Ночью засада, птица подстерегает под кромкой крыш,

Город предан предателями, которых не поймать".

Историки долго ломали голову, что бы это могло значить. По версии Daily Mail, современные толкователи все чаще связывают эту строку с дронами — беспилотниками, способными наносить удары под покровом темноты.

Дрон-камикадзе Shahed 136

Последователи Нострадамуса утверждают: образ жужжащих "пчел", появляющихся в ночи, может метафорически описывать звук и вид дронов, движущихся к целям.

Сколько продлится конфликт?

Еще одно предсказание, которое сейчас активно обсуждают — Центурия IV, Катрен 66:

"Двадцать семь месяцев продлится эта кровавая война;

Семь месяцев великой войны, смерти, порожденной злодеянием:

Руан и Эвре не изменят Королю;

Наследник не будет иметь свободы бежать".

Последователи видят в упоминании "кровавой войны" предупреждение о том, как долго может продлиться конфликт на Ближнем Востоке. Исследователи часто спорят: то ли это разные фазы одного конфликта, то ли семь месяцев — это самый страшный, "горячий" пик.

И действительно, текущие события на Ближнем Востоке все меньше похожи на краткосрочную операцию. Конфликт между США, Израилем и Ираном продолжается уже третью неделю: стороны обмениваются ударами, но ни одна из заявленных целей фактически не достигнута

Речь идет скорее о затяжном противостоянии. США делают ставку на давление с воздуха и попытку подорвать военный и экономический потенциал Ирана, тогда как Тегеран отвечает сериями атак через прокси-силы и ударами по базам в регионе. Параллельно сохраняется блокировка Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, что уже привело к резкому росту цен и усилило риски глобального кризиса.

Дополнительным фактором становится и внутренняя консолидация Ирана: вместо ожидаемой дестабилизации удары лишь усилили поддержку власти внутри страны. В таких условиях конфликт постепенно приобретает черты войны на истощение — без очевидного сценария быстрого завершения.

Год войны?

Самым цитируемым в контексте иранского конфликта стал 59-й катрен III Центурии.

"Народ в синей чалме навяжет закон,

Против арабов будет направлен их путь.

Настанет время, когда Запад будет в смятении,

Великое разорение придет с Востока".

Это предсказание точно описывает хаос, в который погрузился регион в 2026-м.

© AP Photo / Altaf Qadri Пожар на нефтяном терминале в Фуджейре, ОАЭ

Параллельно с этим в сети появилось еще одно пророчество, которое многие называют "утерянным листком" Нострадамуса. Как утверждает Daily Mail, оно звучит так:

"Когда Марс правит своим путем среди звезд,

Человеческая кровь окропит святилище.

Три огня поднимутся с восточной стороны,

В то время как Запад потеряет свой свет в тишине".