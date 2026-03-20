ЦБ не намерен повышать лимит по валютным свопам, заявила Набиуллина

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Банк России не намерен повышать лимит по валютным свопам в связи с возросшим спросом на юани, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
"Что касается возросшего спроса на юани - у нас нет намерений повышать лимиты", - прокомментировала она вопрос о возросшем спросе на юани и о возможном увеличении лимита по валютным свопам.
Текущий лимит продажи инвалюты в рамках сделок "валютный своп" по продаже иностранной валюты за рубли составляет 5 миллиардов юаней.
"Хочу напомнить, что была похожая ситуация на рынке юаневых свопов в сентябре 2024 года, даже гораздо более драматичная. Рынок с этим справился, и мы еще раз всем напоминаем, что наш инструмент свопа не предполагает то, что мы обязуемся поддерживать стоимость юаневой ликвидности на каком-то заранее заданном уровне", - добавил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Юаневая ставка денежного рынка в четверг подскочила до +43,93% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже. Таким образом, показатель вышел на максимумы с сентября 2024 года, когда индикатор из-за кризиса валютной ликвидности подскакивал до исторического рекорда 212,08%.