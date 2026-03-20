Музыка способна объединять людей, заявил австралийский джазмен

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Несмотря на политическую ситуацию в мире, музыка все так же способна объединять людей, даже представителей недружественных стран, считает джазмен из Австралии Джеймс Моррисон.
Моррисон стал специальным гостем XXVI международного фестиваля "Триумф джаза", который прошел в большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге 17 марта.
"Когда в мире столько проблем, музыканты из разных стран все равно собираются вместе на одной сцене, даже если между этими странами недружественные отношения. Думаю, нам нужно продолжать заниматься музыкой и выступать вместе", - сказал он в беседе с РИА Новости.
"Триумф джаза" - российский джазовый фестиваль мирового уровня, основанный народным артистом РФ Игорем Бутманом в 2001 году. Участниками фестиваля в разные годы по приглашению Бутмана становились такие зарубежные музыканты, как Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Тутс Тилеманс, Джино Ванелли, Ли Кониц, Ленни Уайт, Рой Хэйнз, Дэйв Холланд, Рой Харгроув, Боб Джеймс и другие.
