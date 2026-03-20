Глава ДУМ России поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Глава ДУМ России поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам - РИА Новости, 20.03.2026
Глава ДУМ России поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин поздравил общину накануне праздника Ураза-байрам в честь окончания священного... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T12:13:00+03:00
2026-03-20T12:13:00+03:00
2026-03-20T12:13:00+03:00
религия
религия
россия
россия
религия, россия
Глава ДУМ России поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Муфтий Гайнутдин: в Ураза-байрам сердца мусульман наполняются радостью
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин поздравил общину накануне праздника Ураза-байрам в честь окончания священного месяца Рамадан, отметив, что сердца мусульман наполняются радостью, чувством достойно пройденного испытания.
В этом году мусульмане в пятницу встречают праздник Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") в честь окончания священного месяца Рамадана. По традиции верующие в этот день совершают коллективную молитву. Рамадан проходил с вечера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.
"Завершился Рамадан — месяц поста, который является самым почитаемым в исламе. Мы стараемся наполнить дни Рамадана помощью и добрыми делами. И когда наступает Ураза-байрам, после выплаты очистительной милостыни — садакатуль-фитр — наши сердца наполняются радостью, чувством достойно пройденного испытания", - говорится в поздравлении муфтия, опубликованном на сайте ДУМ РФ.
Муфтий Гайнутдин отметил, что Рамадан был омрачен атакой Израиля и США на Иран 28 февраля, гибелью верховного руководителя Ирана аятоллы Сейеда Али Хаменеи, его семьи, а так же детей и мирных людей в результате ракетных ударов по городам страны, которая стала трагедией не только для одной нации или государства, но для всего человечества.