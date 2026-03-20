Глава ДУМ России поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин поздравил общину накануне праздника Ураза-байрам в честь окончания священного месяца Рамадан, отметив, что сердца мусульман наполняются радостью, чувством достойно пройденного испытания.

В этом году мусульмане в пятницу встречают праздник Ураза-байрам или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") в честь окончания священного месяца Рамадана. По традиции верующие в этот день совершают коллективную молитву. Рамадан проходил с вечера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.

"Завершился Рамадан — месяц поста, который является самым почитаемым в исламе. Мы стараемся наполнить дни Рамадана помощью и добрыми делами. И когда наступает Ураза-байрам, после выплаты очистительной милостыни — садакатуль-фитр — наши сердца наполняются радостью, чувством достойно пройденного испытания", - говорится в поздравлении муфтия, опубликованном на сайте ДУМ РФ.