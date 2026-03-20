В Москве за 10 лет установили более 1,4 миллиона осветительных приборов

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили более 1,4 миллиона осветительных приборов в многоквартирных домах Москвы за 10 лет реализации программы капитального ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Качественные и энергоэффективные осветительные приборы в помещениях многоквартирного дома - это залог комфорта и безопасности жителей. За 10 лет реализации программы капитального ремонта специалисты комплекса городского хозяйства Москвы установили в жилых зданиях более 1,4 миллиона современных светильников. Эти системы освещения имеют ряд преимуществ. Одно их них - энергоэффективность: они потребляют значительно меньшее количество энергии и оснащены оптико-акустическими датчиками, которые реагируют на движение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители могут выбрать один из режимов: при отсутствии движения лампочки не горят или свет есть, но приглушенный. Ярче он становится, когда на площадке появляется человек. В среднем на один участок устанавливается три осветительных прибора. Их число варьируется в зависимости от площади объекта.

"Проекты капитального ремонта обязательно включают также установку аварийной группы освещения, которая продолжает функционировать, если по какой-то причине весь дом будет обесточен. Для этого в приборы вмонтированы аккумуляторы, способные поддерживать автономную работу около шести часов. За их своевременное включение отвечают специальные датчики, реагирующие на отсутствие постоянного тока. Основная задача аварийного освещения - обеспечивать видимость путей эвакуации и главной пожарной лестницы", - поясняется в сообщении.

Уточняется, что также важно, чтобы осветительный прибор был надежным, имел высокий срок службы или при непредвиденных обстоятельствах подлежал ремонту. Существуют нормы по степени защиты светильника или его IP (Ingress Protection - степень защиты). Для лампочек, которые устанавливаются при капитальном ремонте, она не должна быть ниже 47 IP, где первая цифра означает защиту от пыли, а вторая - от влаги.