В Москве проверили и очистили более 190 километров русел малых рек и ручьев

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Более 190 километров русел малых рек и ручьев проверили и очистили в Москве перед весенним половодьем, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы подготовили 192,7 километра открытых русел малых рек и ручьев к пропуску весеннего половодья. В рамках выполненных мероприятий специалисты ГУП "Мосводосток" комплексно обследовали русла, а также очистили их от бытового и природного мусора, в частности от стволов деревьев, которые могут стать нежелательными преградами для естественного прохождения талых вод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что малые реки и ручьи являются частью водосточной системы Москвы. Они выполняют транспортировку поверхностного стока, который поступает с городских территорий. За ними следят круглогодично, чтобы обеспечить чистоту русел для оперативного и беспрепятственного прохождения талых и дождевых вод.

"Помимо обследования рек и ручьев, специалисты также проводят мероприятия по обслуживанию инженерных сооружений и других элементов водосточной инфраструктуры. Среди них - мусорозадерживающие решетки на оголовках подземных коллекторов, плотины, перепускные трубы и водоприемные колодцы", - уточняется в сообщении.

Более того, несмотря на аномально снежную зиму и большое количество снега на подходах к водным объектам, все запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки.