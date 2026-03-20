В Пензе пенсионерка лишилась 18 миллионов рублей из-за номера СНИЛС - РИА Новости, 20.03.2026
13:08 20.03.2026 (обновлено: 14:53 20.03.2026)
В Пензе пенсионерка лишилась 18 миллионов рублей из-за номера СНИЛС
В Пензе пенсионерка лишилась 18 миллионов рублей из-за номера СНИЛС - РИА Новости, 20.03.2026
В Пензе пенсионерка лишилась 18 миллионов рублей из-за номера СНИЛС
Пенсионерка из Пензы потеряла за три недели 18 миллионов рублей, сообщив мошенникам номер СНИЛС и поверив в существование "безопасных счетов", сообщили в... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T13:08:00+03:00
2026-03-20T14:53:00+03:00
происшествия
пенза
россия
пенза
россия
происшествия, пенза, россия
Происшествия, Пенза, Россия
В Пензе пенсионерка лишилась 18 миллионов рублей из-за номера СНИЛС

В Пензе женщина сообщила аферистам номер СНИЛС и лишилась 18 миллионов рублей

САРАТОВ, 20 мар — РИА Новости. Пенсионерка из Пензы потеряла за три недели 18 миллионов рублей, сообщив мошенникам номер СНИЛС и поверив в существование "безопасных счетов", сообщили в областном УМВД.
Пострадавшей оказалась жительница Октябрьского района Пензы 1954 года рождения. Ей позвонил неизвестный и попросил продиктовать номер СНИЛС для начисления материальной выплаты. После исполнения просьбы пенсионерке позвонил незнакомец, заявив, что ее персональные данные оказались в руках аферистов, которые теперь смогут перечислять сбережения женщины в поддержку экстремистских организаций. Далее последовала схема с переводом денег на "безопасный счет".
"Гражданка посетила офисы банков, где под различными предлогами сняла денежные средства со счетов, а также оформила кредиты. После этого потерпевшая передала полученные средства курьерам около дома, а также перевела посредством банкомата деньги на мошеннические счета. Всего на протяжении трех недель потерпевшая перевела мошенникам 18 миллионов рублей, два миллиона из которых она получила, продав квартиру, а восемь миллионов были заемными средствами", — рассказали подробности в пресс-службе управления МВД.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 УК России. Полицейские пытаются найти аферистов, причастных к преступлению, и напоминают россиянам, что нельзя верить незнакомцам, звонящим по телефону.
ПроисшествияПензаРоссия
 
 
