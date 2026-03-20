Глава КХЛ Морозов: лига и клубы растут и развиваются по всем направлениям

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что текущий сезон уже стал историческим, а лига и ее клубы демонстрируют развитие по всем направлениям.
Регулярный чемпионат сезона-2025/26 завершился в пятницу, его матчи посетили 5 874 018 зрителей, средняя посещаемость одной игры составила 7 853 зрителя. Оба показателя стали рекордными для КХЛ. Обладателем Кубка Континента ранее досрочно стал магнитогорский "Металлург".
"Сезон уже стал историческим, обновлен рекорд посещаемости - 5,8 миллиона болельщиков активно поддерживали свои команды на трибунах. Мы гордимся этим и благодарны каждому зрителю нашей большой хоккейной семьи. "Металлург" устроил голевой фейерверк, установив новый рекорд результативности, Дамир Шарипзянов побил бомбардирский рекорд для защитников, который несколько лет казался недосягаемым, а Сэм Энэс повторил рекорд Никиты Гусева. Лига и клубы растут и развиваются по всем направлениям -это вызывает настоящую радость. Успешно прошли наши главные проекты -зрелищный Матч звезд КХЛ в Екатеринбурге, где несколько дней кипела атмосфера праздника, и игры KHL World Games в Шанхае, которые стали настоящим расширением горизонтов хоккея", - цитирует Морозова Telegram-канал пресс-службы КХЛ.
Плей-офф КХЛ стартует 23 марта. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский "Локомотив".