В Московской мечети завершилась праздничная молитва на Ураза-байрам

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Праздничная молитва на Ураза-байрам завершилась в Московской соборной мечети, верующие покидают мечеть и прилегающие улицы, передает корреспондент РИА Новости.

В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта, по традиции совершая в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения"), - торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан, в 2026 году - с вчера 18 февраля до вечера 19 марта. В Рамадан нельзя есть и пить от рассвета до заката.

