08:17 20.03.2026 (обновлено: 10:17 20.03.2026)
В Московской мечети завершилась праздничная молитва на Ураза-байрам
Праздничная молитва на Ураза-байрам завершилась в Московской соборной мечети, верующие покидают мечеть и прилегающие улицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМосковская соборная мечеть
Московская соборная мечеть. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Праздничная молитва на Ураза-байрам завершилась в Московской соборной мечети, верующие покидают мечеть и прилегающие улицы, передает корреспондент РИА Новости.
В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта, по традиции совершая в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения"), - торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан, в 2026 году - с вчера 18 февраля до вечера 19 марта. В Рамадан нельзя есть и пить от рассвета до заката.
В Московской соборной мечети праздничная молитва на Ураза-байрам завершилась, верующие покидают ее здание и прилегающие улицы.
Как ранее сообщал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов, Московская соборная мечеть вмещает около 10 тысяч человек, и вокруг нее на Уразу-байрам собираются около 100 тысяч человек. Всего же по, его словам, в Москве на площадках ДУМ в праздник ожидалось порядка 200 тысяч человек в Москве и 100 тысяч - в Московской области.
Ранее в ДУМ РФ сообщали, что в Москве праздничная молитва начнется 20 марта в 07.00 на площадках: в Московской соборной мечети (Выползов переулок 7); Исторической мечети (Татарская улица, 28, строение 1); Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе (улица Минская, 2Б), а также на дополнительной площадке в Печатниках (Проектируемый проезд 4294). В Подмосковье организовали 40 площадок, список опубликован на сайте ДУМ Московской области.
Муфтий пожелал православным крепости духа во время Великого поста
Вчера, 10:14
 
