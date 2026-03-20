В Московской мечети завершилась праздничная молитва на Ураза-байрам
В Московской мечети завершилась праздничная молитва на Ураза-байрам - РИА Новости, 20.03.2026
В Московской мечети завершилась праздничная молитва на Ураза-байрам
Праздничная молитва на Ураза-байрам завершилась в Московской соборной мечети, верующие покидают мечеть и прилегающие улицы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T08:17:00+03:00
2026-03-20T08:17:00+03:00
2026-03-20T10:17:00+03:00
московская область (подмосковье)
москва
россия
рушан аббясов
московская соборная мечеть
религиозные праздники
https://ria.ru/20260320/muftiy-2081879070.html
московская область (подмосковье)
москва
россия
московская область (подмосковье), москва, россия, рушан аббясов, московская соборная мечеть, религиозные праздники
Московская область (Подмосковье), Москва, Россия, Рушан Аббясов, Московская соборная мечеть, Религиозные праздники
В Московской мечети завершилась праздничная молитва на Ураза-байрам
В Московской соборной мечети завершилась праздничная молитва на Ураза-байрам
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Праздничная молитва на Ураза-байрам завершилась в Московской соборной мечети, верующие покидают мечеть и прилегающие улицы, передает корреспондент РИА Новости.
В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта, по традиции совершая в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения"), - торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан, в 2026 году - с вчера 18 февраля до вечера 19 марта. В Рамадан нельзя есть и пить от рассвета до заката.
В Московской соборной мечети праздничная молитва на Ураза-байрам завершилась, верующие покидают ее здание и прилегающие улицы.
Как ранее сообщал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ
), муфтий Московской области Рушан Аббясов
, Московская соборная мечеть
вмещает около 10 тысяч человек, и вокруг нее на Уразу-байрам собираются около 100 тысяч человек. Всего же по, его словам, в Москве
на площадках ДУМ в праздник ожидалось порядка 200 тысяч человек в Москве и 100 тысяч - в Московской области.
Ранее в ДУМ РФ сообщали, что в Москве праздничная молитва начнется 20 марта в 07.00 на площадках: в Московской соборной мечети (Выползов переулок 7); Исторической мечети (Татарская улица, 28, строение 1); Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе (улица Минская, 2Б), а также на дополнительной площадке в Печатниках (Проектируемый проезд 4294). В Подмосковье организовали 40 площадок, список опубликован на сайте ДУМ Московской области.