В Московской соборной мечети проходит праздничная молитва на Ураза-байрам

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Праздничная молитва на Ураза-байрам началась в Московской соборной мечети, передает корреспондент РИА Новости.
В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта, по традиции совершая в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") - торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. В 2026 году - с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.
Праздничная коллективная молитва на Ураза-байрам началась в Московской соборной мечети, в ней принимают участие тысячи верующих - в здании мечети и на прилегающих улицах.
Как ранее сообщал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов, Московская соборная мечеть вмещает около 10 тысяч человек, и вокруг нее на Уразу-байрам собираются около 100 тысяч человек. Всего же по, его словам, в Москве на площадках ДУМ в праздник ожидают порядка 200 тысяч человек в Москве и 100 тысяч - в Московской области.
Ранее в ДУМ РФ сообщили, что в Москве праздничная молитва начинается 20 марта в 07.00 на следующих площадках: в Московской Соборной мечети; в Исторической мечети; в Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе, а также на дополнительной площадке в Печатниках. В Подмосковье организуют 40 площадок, список опубликован на сайте ДУМ Московской области.