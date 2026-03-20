08:11 20.03.2026
В Московской соборной мечети проходит праздничная молитва на Ураза-байрам
Праздничная молитва на Ураза-байрам началась в Московской соборной мечети, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1e/2008212423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5a7f5a0b6ca9e521566f212fd8e1aff7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВерующие в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети
Верующие в день праздника Ураза-байрам у Московской соборной мечети. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Праздничная молитва на Ураза-байрам началась в Московской соборной мечети, передает корреспондент РИА Новости.
В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта, по традиции совершая в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") - торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан. В 2026 году - с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.
Муфтий рассказал, что нельзя брать с собой на молитву в Ураза-байрам
04:56
Праздничная коллективная молитва на Ураза-байрам началась в Московской соборной мечети, в ней принимают участие тысячи верующих - в здании мечети и на прилегающих улицах.
Как ранее сообщал РИА Новости зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Московской области Рушан Аббясов, Московская соборная мечеть вмещает около 10 тысяч человек, и вокруг нее на Уразу-байрам собираются около 100 тысяч человек. Всего же по, его словам, в Москве на площадках ДУМ в праздник ожидают порядка 200 тысяч человек в Москве и 100 тысяч - в Московской области.
Ранее в ДУМ РФ сообщили, что в Москве праздничная молитва начинается 20 марта в 07.00 на следующих площадках: в Московской Соборной мечети; в Исторической мечети; в Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе, а также на дополнительной площадке в Печатниках. В Подмосковье организуют 40 площадок, список опубликован на сайте ДУМ Московской области.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам
00:08
 
