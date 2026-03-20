Парламент Молдавии одобрил в I чтении денонсацию соглашения о создании СНГ

КИШИНЕВ, 20 мар — РИА Новости. Парламент Молдавии принял в первом чтении проект денонсации соглашения о создании Содружества Независимых Государств, протокола к соглашению и устава.

Заседание парламента продолжалось как минимум десять часов. Призывы депутатов от оппозиции предоставить доказательства, что молдаване не пострадают от такого шага властей, остались без четкого ответа.