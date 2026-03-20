Парламент Молдавии одобрил в I чтении денонсацию соглашения о создании СНГ

КИШИНЕВ, 20 мар — РИА Новости. Парламент Молдавии принял в первом чтении проект денонсации соглашения о создании Содружества Независимых Государств, протокола к соглашению и устава.
По словам главы МИД Михая Попшоя, стране понадобится 12 месяцев, чтобы официально выйти из СНГ.
Министр добавил, что Кишинев направит официальное уведомление секретариату организации сразу после того, как проекты денонсации вступят в силу. Он также заявил, что решение является запоздалым и республике стоило выйти из СНГ 10-15 лет назад.
Заседание парламента продолжалось как минимум десять часов. Призывы депутатов от оппозиции предоставить доказательства, что молдаване не пострадают от такого шага властей, остались без четкого ответа.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания Содружества, а также ЕАЭС, при котором имеет статус наблюдателя. Власти выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Президент Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международную правовую базу "в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции". К концу прошлого года страна разорвала уже 67 из 255 документов, подписанных в рамках СНГ.
Оппозиция критикует государственный курс на разрыв соглашений, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей. В свою очередь, бывший президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявлял, что политика нынешнего руководства противоречит национальным интересам и не соответствует желаниям большинства граждан.