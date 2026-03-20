В парламенте Молдавии прокомментировали намерение отказаться от рынков СНГ
Молдавия намерена отказаться от рынков сбыта стран СНГ в то время, когда весь мир за них борется, заявил депутат парламента от оппозиционного блока... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T10:42:00+03:00
Депутат Стояногло: Молдавия отказывается от рынков СНГ, пока мир за них борется
КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Молдавия намерена отказаться от рынков сбыта стран СНГ в то время, когда весь мир за них борется, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Альтернатива" Александр Стояногло.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что внешнеполитическое ведомство республики начало необходимые процедуры для полного выхода из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если высший законодательный орган страны одобрит денонсацию трех учредительных соглашений и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ.
"Рынки СНГ остаются крайне привлекательными для нашей продукции. В Европе нашу продукцию никто не ждет. Выходить с этих рынков - ошибка. Весь мир за них борется, а мы отказываемся. Причем в момент, когда сроки вступления в ЕС уже сдвинулись с 2028 на 2031. Куда спешим?" - написал в своем Telegram-канале Стояногло.
По его словам, при выходе из СНГ Молдавия по факту получит больше минусов, чем плюсов.
"Молдавское вино - одно из лучших по качеству, но мы проигрываем по условиям. В Испании собирают до 20 тонн винограда, у нас — 3-4. Проблема не только в сортах, а в государственной политике, поддержке, ирригации и всей системе, которая у нас слабее. Поэтому в Европе мы продаем "ложку" вина, а на рынке СНГ продавали "вагонами", - подчеркнул он.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.