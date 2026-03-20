Тренер паралимпийской сборной Громова попала в базу "Миротворца"
08:41 20.03.2026
Тренер паралимпийской сборной Громова попала в базу "Миротворца"
Тренер паралимпийской сборной Громова попала в базу "Миротворца"
Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова оказалась в базе скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости,... РИА Новости Спорт, 20.03.2026
спорт
россия
ирина громова
дунья миятович
обсе
паралимпийские игры
Тренер паралимпийской сборной Громова попала в базу "Миротворца"

Тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова
Тренер паралимпийской сборной России Ирина Громова. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам Ирина Громова оказалась в базе скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
На сайте ее обвиняют, в частности, в участии в мероприятиях по героизации российских военных, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта. Впервые с 2014 года представители России приняли участие в соревнованиях с национальными флагом и гимном. Сборная России, за которую выступали шесть спортсменов, заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
