ЕС готовится к нелегальной миграции с Ближнего Востока, заявил Туск

ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. ЕС готовится к большому потоку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, заявил глава польского правительства Дональд Туск по итогам саммита объединения.
"Появился новый голос по вопросу миграции. Мы провели дискуссию в группе стран, где вместе с премьерами Италии и Дании убеждали наших партнеров, чтобы однозначно заявить, что Европейский союз в связи с войной <...> и геополитическим кризисом не будет открыт для всех, кто хочет мигрировать. Нам удалось убедить Европейскую комиссию и других партнеров, что мы не повторим ошибки 2015 года", — сказал он.
При этом пока сложно предположить, какие именно будут последствия у событий на Ближнем Востоке, отметил Туск.
"Поэтому декларация о том, что Европа будет закрыта, не будет доступна для нелегальных мигрантов, кажется очень существенной", — добавил премьер.
Операция США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Тотальная война. США решили поджечь весь мир
19 марта, 08:00