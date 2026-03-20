12:37 20.03.2026 (обновлено: 13:13 20.03.2026)
ЕС готовится к нелегальной миграции с Ближнего Востока, заявил Туск
https://ria.ru/20260320/iran-2081845776.html
https://ria.ru/20260319/ssha-2081556480.html
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБеженцы с Ближнего Востока на границе с Польшей
Беженцы с Ближнего Востока на границе с Польшей. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. ЕС готовится к большому потоку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, заявил глава польского правительства Дональд Туск по итогам саммита объединения.
"Появился новый голос по вопросу миграции. Мы провели дискуссию в группе стран, где вместе с премьерами Италии и Дании убеждали наших партнеров, чтобы однозначно заявить, что Европейский союз в связи с войной <...> и геополитическим кризисом не будет открыт для всех, кто хочет мигрировать. Нам удалось убедить Европейскую комиссию и других партнеров, что мы не повторим ошибки 2015 года", — сказал он.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Они попались". На Западе рассказали, какой новый сюрприз преподнес Иран
Вчера, 03:59
При этом пока сложно предположить, какие именно будут последствия у событий на Ближнем Востоке, отметил Туск.
"Поэтому декларация о том, что Европа будет закрыта, не будет доступна для нелегальных мигрантов, кажется очень существенной", — добавил премьер.
Операция США и Израиля против Ирана идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Тотальная война. США решили поджечь весь мир
19 марта, 08:00
 
