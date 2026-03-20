https://ria.ru/20260320/metagaz-2081999930.html
Капитан Arctic Metagaz рассказал о действиях экипажа при атаке ВСУ на судно
Единственная девушка из экипажа газовоза "Арктик МетаГаз" Марина Кириченко действовала четко и по правилам, без паники, сообщил журналистам капитан газовоза... РИА Новости, 20.03.2026
россия
средиземное море
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5565508da14adbfe9ed2ecd52262d4d.jpg
https://ria.ru/20260320/metagaz-2081999127.html
https://ria.ru/20260320/gazovoz-2081951419.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_a115b4bcd03b43823ab2fa20e374c890.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Капитан Зеленский: девушка в экипаже Arctic Metagaz действовала без паники
МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Единственная девушка из экипажа газовоза "Арктик МетаГаз" Марина Кириченко действовала четко и по правилам, без паники, сообщил журналистам капитан газовоза Андрей Зеленский.
"Девушка все понимала, она все знала - все наши морские тревоги и все наши правила, то есть все, что по тренировкам положено, она знала. Естественно, ей оказывалось какое-то отдельное внимание как девушке. Но в профессиональном плане она и сама отлично все отрабатывала, вместе со всеми, без паники, сделала то, что должна была сделать", - рассказал Зеленский.
Всего в экипаже газовоза было 30 человек, все спаслись, двое получили ожоги и лечатся в Москве
. Капитан высоко оценил действия экипажа, которые взаимодействовали четко и профессионально, именно это помогло спасти жизнь всем находившимся на борту.
Как сообщал 3 марта Минтранс РФ
, российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море
безэкипажными катерами Украины
в непосредственной близости от территориальных вод Мальты
. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков. Остальные члены экипажа вернулись в Мурманск
.