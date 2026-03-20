https://ria.ru/20260320/metagaz-2081998093.html
После восстановления документов моряки Arctic Metagaz вернутся на работу
После завершения всех процедур, связанных с восстановлением утраченных документов, моряки с атакованного Украиной газовоза "Арктик МетаГаз" планируют вернуться... РИА Новости, 20.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5565508da14adbfe9ed2ecd52262d4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_a115b4bcd03b43823ab2fa20e374c890.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. После завершения всех процедур, связанных с восстановлением утраченных документов, моряки с атакованного Украиной газовоза "Арктик МетаГаз" планируют вернуться на работу в море, рассказал журналистам капитан судна "Артик Метагаз" Андрей Зеленский.
"По завершении формальности, по получении документов, потому что документы у многих утрачены были, практически все… планируют вернуться (на работу). Есть конкретные планы по возвращению у работодателя, есть даты, кто куда пойдет", - сказал капитан.
Он уточнил, что моряки получили большую поддержку от властей при восстановлении документов, сейчас всем выданы временные свидетельства, позволяющие морякам вернуться в свои регионы, где их ждет отдых.
Как сообщал 3 марта Минтранс РФ
, российский газовоз "Арктик МетаГаз" был атакован в Средиземном море
безэкипажными катерами Украины
в непосредственной близости от территориальных вод Мальты
. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков. Остальные члены экипажа вернулись в Мурманск
.