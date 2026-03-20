После восстановления документов моряки Arctic Metagaz вернутся на работу

МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. После завершения всех процедур, связанных с восстановлением утраченных документов, моряки с атакованного Украиной газовоза "Арктик МетаГаз" планируют вернуться на работу в море, рассказал журналистам капитан судна "Артик Метагаз" Андрей Зеленский.

"По завершении формальности, по получении документов, потому что документы у многих утрачены были, практически все… планируют вернуться (на работу). Есть конкретные планы по возвращению у работодателя, есть даты, кто куда пойдет", - сказал капитан.

Он уточнил, что моряки получили большую поддержку от властей при восстановлении документов, сейчас всем выданы временные свидетельства, позволяющие морякам вернуться в свои регионы, где их ждет отдых.