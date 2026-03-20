Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/metagaz-2081998093.html
После восстановления документов моряки Arctic Metagaz вернутся на работу
После восстановления документов моряки Arctic Metagaz вернутся на работу
После завершения всех процедур, связанных с восстановлением утраченных документов, моряки с атакованного Украиной газовоза "Арктик МетаГаз" планируют вернуться... РИА Новости, 20.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5565508da14adbfe9ed2ecd52262d4d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078460200_198:0:1158:720_1920x0_80_0_0_a115b4bcd03b43823ab2fa20e374c890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россия, Украина, Средиземное море
© СоцсетиРоссийский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
© Соцсети
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. После завершения всех процедур, связанных с восстановлением утраченных документов, моряки с атакованного Украиной газовоза "Арктик МетаГаз" планируют вернуться на работу в море, рассказал журналистам капитан судна "Артик Метагаз" Андрей Зеленский.
"По завершении формальности, по получении документов, потому что документы у многих утрачены были, практически все… планируют вернуться (на работу). Есть конкретные планы по возвращению у работодателя, есть даты, кто куда пойдет", - сказал капитан.
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Губернатор Мурманской области назвал членов экипажа Arctic Metagaz героями
Вчера, 16:15
Он уточнил, что моряки получили большую поддержку от властей при восстановлении документов, сейчас всем выданы временные свидетельства, позволяющие морякам вернуться в свои регионы, где их ждет отдых.
Как сообщал 3 марта Минтранс РФ, российский газовоз "Арктик МетаГаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков. Остальные члены экипажа вернулись в Мурманск.
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Италия выразила надежду, что Ливия решит проблему газовоза Arctic Metagaz
Вчера, 15:03
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала