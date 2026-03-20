Куда пропал студент, собравший собственную машину времени - РИА Новости, 20.03.2026
17:27 20.03.2026 (обновлено: 17:40 20.03.2026)
Куда пропал студент, собравший собственную машину времени
Куда пропал студент, собравший собственную машину времени
Парень позвонил на популярное ночное радиошоу и заявил, что построил машину времени. Многие посмеялись. А вскоре после второго звонка в эфир этот человек исчез... РИА Новости, 20.03.2026
Куда пропал студент, собравший собственную машину времени

Силуэт мужчины за стеклом
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Парень позвонил на популярное ночное радиошоу и заявил, что построил машину времени. Многие посмеялись. А вскоре после второго звонка в эфир этот человек исчез на целых 18 лет.
Что случилось с Майком Маркумом — и почему его связывают с телом, найденным на калифорнийском пляже в 30-е годы?

Юный изобретатель

Весной 1995-го Майк Маркум жил в штате Миссури и учился на электрика. Он собрал устройство под названием "лестница Иакова" — две металлические палки, между которыми постоянно проскакивала электрическая дуга.
При работе устройства увидел нечто странное — над дугой образовался мерцающий круг. Он бросил винт в эту воронку. По словам Маркума, винт исчез на полсекунды — а потом материализовался в нескольких сантиметрах от исходной точки.
Майк понял: он случайно наткнулся на что-то серьезное. И решил повторить эксперимент в более крупном масштабе. Но для этого нужны были мощные трансформаторы. А на них у студента денег не было.

Блэкаут на несколько кварталов

На местной электростанции лежали шесть старых трансформаторов — каждый весом больше 130 килограммов. Маркум их просто взял и увез к себе домой.
Когда включил мощное устройство, в нескольких кварталах вырубило свет. Полиция быстро вычислила виновника. Парня арестовали за кражу трансформаторов и отправили за решетку на 60 дней.

Звонок в ночное радиошоу

После освобождения Майк позвонил в ночное радиошоу Арта Белла "От побережья до побережья" (Coast to Coast AM) — культовую американскую передачу про паранормальные явления. В эфире он подробно рассказал про свое устройство. И объяснил, что хотел построить машину времени, чтобы узнать выигрышные номера лотереи из будущего.
Маркум пообещал, что теперь будет делать все законно. С помощью донатов от радиослушателей Майк начал собирать новую, гораздо более мощную машину.
"Если я правильно помню, всего я поместил туда около 200 объектов и животных, проведя свыше 200 тестов. Объекты исчезали, а затем появлялись снова", — рассказывал он.
Маркум снова позвонил на шоу. Заявил, что через 30 дней завершит работу над машиной — и сам войдет в вихрь. Сказал, что возьмет с собой только телефон.
В 1997-м Майк пропал.

Тело на калифорнийском пляже

После его исчезновения на то же радиошоу позвонил слушатель. По его словам, в 30-е годы на пляже в Калифорнии нашли мертвого мужчину. Тело было раздавлено внутри странной металлической трубы. Лицо изуродовано до неузнаваемости. А рядом лежало устройство, похожее на мобильный телефон.
Расследования не нашли никаких подтверждений этой истории. Но куда же делся сам Маркум?

Возвращение спустя 18 лет

В 2015-м Майк снова вышел на связь — позвонил на новое шоу Арта Белла "Полночь в пустыне" (Midnight in the Desert).
Он рассказал, что действительно вошел в свою машину времени. Очнулся за 800 миль от дома и на два года позже — в другом штате, потеряв большую часть воспоминаний. Постепенно память начала возвращаться. Когда он вернулся на место эксперимента, оказалось, что его дом сгорел, а все оборудование разобрали.

Эксперименты продолжаются

После триумфального возвращения в эфир жизнь "безумца" напоминала затянувшийся прыжок в неизвестность. Одно время Маркум жил на Гавайях в статусе бездомного, пытаясь собрать деньги на билет обратно на материк. В 2016-м запустил краудфандинг на новую машину времени, но затея провалилась — люди неохотно скидывались на "гаражную физику".
Последние внятные новости о нем датированы февралем 2022 года. Тогда Маркум на вопрос о планах ответил: "Все встало, ищу детали". Чтобы запустить новую установку, ему были нужны преобразователи тока, а питать весь этот "проект" он планировал от солнечных батарей, которые установил на своем автобусе.

Где он сейчас

С 2022 года достоверная информация о местонахождении и деятельности Майка Маркума отсутствует. Аккаунты в соцсетях заброшены, профили на форумах молчат. Что случилось с "передвижной лабораторией", также неизвестно.
На сегодняшний день история "безумного физика" остается открытой. Прекратил ли Маркум свои изыскания по техническим причинам или его очередной эксперимент в недрах автобуса все-таки "сработал", отправив создателя в путешествие без обратного билета?
 
 
 
