Ликсутов: резидент ОЭЗ Москвы нарастил инвестиции при поддержке города

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил резиденту ОЭЗ "Технополис Москва" – "ПК “Инфоматика”" – компенсацию процентов по кредиту, указал заместитель столичного мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает активное содействие в развитии высокотехнологичных отраслей, создавая условия для выпуска критически важной продукции для многих секторов экономики. Так, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил резиденту ОЭЗ "Технополис Москва", производителю турникетов и интерактивного оборудования, компенсацию процентов по кредиту", — приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Данный механизм позволяет снизить ставку наполовину от ключевой и направить освободившиеся средства на увеличение мощностей.

"Производитель разработал турникеты с использованием отечественной микроэлектроники, в которых предусмотрены современные системы оплаты, включая биометрию, эргономичные зоны валидации, а также виброотклик для слабовидящих. В 2025 году город заключил контракт с гарантией сбыта на поставку такого оборудования для столичного транспорта", — отметил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.

Более 170 компаний воспользовались с 2022 года программой компенсации процентов по инвесткредитам, с помощью которой они смогли привлечь свыше 300 миллиардов рублей на модернизацию, расширение и внедрение инновационных технологий. Это производители лекарств, продуктов питания, автокомпонентов и представители других отраслей.

Для получения поддержки необходимо заключить кредитный договор с банком, затем подать заявку в Фонд. После одобрения оформляется договор, который предусматривает компенсацию части процентных расходов. После чего, в зависимости от графика платежей, соответствующие средства перечисляются на счет компании в банке, где открыт кредит.