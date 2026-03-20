Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/kurkino-2081751134.html
Более 200 машино-мест выставили на торги в столичном районе Куркино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081747435_203:0:1749:869_1920x0_80_0_0_f32184d0989f9177a90e74fd90da7bf9.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/13/2081747435_0:0:1733:1300_1920x0_80_0_0_be74c82fb6082d57b5af250023959d47.jpg
© Фото : Пресс-служба департамента Москвы по конкурентной политике
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. На открытые торги выставили 215 парковочных мест в районе Куркино, все объекты находятся в одном доме на улице Соловьиная Роща, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.
По его словам, машино-места входят в число самых популярных лотов на городских торгах, в год их реализуется несколько тысяч.
"Они востребованы не только среди автомобилистов, но и среди инвесторов, которые рассматривают приобретение машино-места как вложение средств. Например, сейчас на аукционы выставлено 215 машино-мест на подземной парковке жилого дома на улице Соловьиная Роща в районе Куркино. Их площадь варьируется от 13,3 до 21,6 квадратного метра, таким образом, участникам торгов предоставляется широкий выбор", — отметил Пуртов, его слова приводит пресс-служба ДКП.
Машино-места находятся по адресу: улица Соловьиная Роща, дом 10, корпус 2. Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 3 по 13 апреля. Аукционы пройдут с 10 по 20 апреля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта Москвы "Цифровое государственное управление".
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала