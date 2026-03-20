Более 200 машино-мест выставили на торги в столичном районе Куркино

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. На открытые торги выставили 215 парковочных мест в районе Куркино, все объекты находятся в одном доме на улице Соловьиная Роща, сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике (ДКП) Кирилл Пуртов.

По его словам, машино-места входят в число самых популярных лотов на городских торгах, в год их реализуется несколько тысяч.

"Они востребованы не только среди автомобилистов, но и среди инвесторов, которые рассматривают приобретение машино-места как вложение средств. Например, сейчас на аукционы выставлено 215 машино-мест на подземной парковке жилого дома на улице Соловьиная Роща в районе Куркино. Их площадь варьируется от 13,3 до 21,6 квадратного метра, таким образом, участникам торгов предоставляется широкий выбор", — отметил Пуртов, его слова приводит пресс-служба ДКП.

Машино-места находятся по адресу: улица Соловьиная Роща, дом 10, корпус 2. Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 3 по 13 апреля. Аукционы пройдут с 10 по 20 апреля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.