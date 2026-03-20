15:21 20.03.2026
Королев передал машины соцучреждениям и многодетным семьям Верхневолжья
Королев передал машины соцучреждениям и многодетным семьям Верхневолжья

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев передал машины соцучреждениям и многодетным семьям Верхневолжья
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев вручил главам муниципалитетов региона ключи от новых авто для семейных и социально-реабилитационных учреждений, а также многодетным семьям, сообщает пресс-служба правительства региона.
Шесть машин получили соцучреждения, а также Фировская центральная районная больница (ЦРБ). Восемь машин — многодетные семьи при помощи регионального сертификата.
"Наш регион один из первых в стране начал программу поддержки многодетных семей в приобретении автотранспорта. С 2020 года мы вручили новые машины 417 семьям, в которых воспитываются пять и более детей", — приводит пресс-служба слова Королева.
Глава региона выразил надежду, что эти автомобили помогут семьям больше времени проводить вместе и решать бытовые вопросы: отвозить детей в школы и детские сады, кружки и секции.
Машины переданы многодетным папам и мамам Верхневолжья, проживающим в Твери, Бологовском, Вышневолоцком и Кашинском округах.
Так, обладателями нового автомобиля стала семья Никоновых из Вышнего Волочка. Родители воспитывают семерых несовершеннолетних детей, у каждого из которых свои увлечения и занятия. Семиместная машина позволит воплотить желания всех ребят, а также подарит возможность выполнять дела — глава семейства уже не первый год активно занимается благотворительностью.
"У нас все дети чем-то увлекаются — поют в церковном хоре, занимаются единоборствами, художественной и спортивной гимнастикой", — поделился отец семейства.
Никонов указал, что автомобиль очень поможет в ежедневных делах, но первым делом они всей семьей поедут в путешествие на море, чтобы отметить его приобретение.
Новый социальный транспорт пополнил автопарки тверского центра социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Ржева и Молоково, Нелидовского и Андреапольского округов, областного центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Автомобили помогут сотрудникам социальных учреждений выезжать на профилактические и экстренные вызовы, а также оказывать оперативную помощь семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
"Мы рады, что глава региона и правительство области помогают нам в приобретении транспорта — это школьные автобусы, автомобили скорой помощи и реанимации, машины для социально-реабилитационных центров", — уточнил глава Ржевского округа Роман Крылов.
Это помогает расширить географию и мобильность работы. Он добавил, что такая системная помощь уникальна и важно, что она продолжается.
Специальный транспорт был также передан Фировской центральной районной больнице. Машина высокой проходимости позволит медицинским работникам оказывать своевременную помощь жителям даже самых отдаленных сел и деревень.
"Эта машина необходима для оказания помощи врачами общей практики. Мы живем в сельском районе — население раскидано по его территории, приходится преодолевать большие расстояния. Нужно оперативно реагировать на вызовы, проводить выездную диспансеризацию населения, доставлять анализы", — рассказал заместитель главного врача Фировской ЦРБ Александр Вавер.
 
