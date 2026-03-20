Россия не будет участвовать в контактах Украины и США, заявил Песков

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Москва не будет участвовать в переговорах Киева и Вашингтона, о которых сообщал Владимир Зеленский, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

С начала года делегации провели три встречи. Последняя состоялась в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет. Как заявлял Песков, сейчас у США есть другие приоритеты.