"Плел всякую ерунду": Колосков раскритиковал президента ФИФА

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что позиция Международной федерации футбола (ФИФА) по участию израильских команд в соревнованиях во время отстранения российского футбола является проявлением двойных стандартов.