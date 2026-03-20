"Плел всякую ерунду": Колосков раскритиковал президента ФИФА

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что позиция Международной федерации футбола (ФИФА) по участию израильских команд в соревнованиях во время отстранения российского футбола является проявлением двойных стандартов.
Ранее стало известно, что ФИФА приняла решение не отстранять израильские клубы и сборные от турниров под эгидой организации.
"Что касается новых заявлений (президента ФИФА Джанни) Инфантино, то в них ничего нового нет. Он по-прежнему говорит о том, что ФИФА - спортивная организация и не относится к политике. Плел всякую ерунду, как обычно. Что касается Крыма, то тут сложная ситуация. В этой ситуации много деталей, в которых легко запутаться. Закончится СВО, и, думаю, все встанет на свои места, все вернутся на международные соревнования. Дело времени", - сказал Колосков.
"Палестино-израильский конфликт уже длится несколько десятков лет. Главный вопрос и проблема в том, что Израиль участвует в полномасштабных действиях против Ирана, а санкций никаких нет. Вот в этом проблема и весь корень зла. ФИФА должна бы и Израиль, и Америку отстранить от всех соревнований, если следовать логике, которую они использовали в случае с российским футболом. Это самый яркий пример двойных стандартов", - отметил почетный президент РФС.
ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.