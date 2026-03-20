Ван И: несправедливые войны, как на Ближнем Востоке, не должны продолжаться

ПЕКИН, 20 мар - РИА Новости. Проблемы не могут решаться при помощи военной силы, несправедливые войны не должны продолжаться, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном.
Ван И и Бонн в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.
Глава МИД КНР также заявил, что нынешняя ситуация в регионе ухудшается, конфликт продолжает распространяться и расширяться, влияя не только на стабильность глобальных поставок энергоносителей, но и вызывая масштабный гуманитарный кризис.
По словам Ван И, наиболее неотложная задача - сдерживание распространения конфликта и предотвратщение дальнейшего вовлечения в него других государств. Дипломат подчеркнул, что правильным путем выхода из кризиса остаются диалог и переговоры.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.