Ван И: несправедливые войны, как на Ближнем Востоке, не должны продолжаться

ПЕКИН, 20 мар - РИА Новости. Проблемы не могут решаться при помощи военной силы, несправедливые войны не должны продолжаться, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном.

"Проблема не может быть решена силой, и несправедливые войны не должны продолжаться", - привело Центральное телевидение Китая слова Ван И, который говорит о конфликте на Ближнем Востоке.

Глава МИД КНР также заявил, что нынешняя ситуация в регионе ухудшается, конфликт продолжает распространяться и расширяться, влияя не только на стабильность глобальных поставок энергоносителей, но и вызывая масштабный гуманитарный кризис.

По словам Ван И, наиболее неотложная задача - сдерживание распространения конфликта и предотвратщение дальнейшего вовлечения в него других государств. Дипломат подчеркнул, что правильным путем выхода из кризиса остаются диалог и переговоры.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.