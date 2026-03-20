Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/kitay-2082016717.html
Ван И: несправедливые войны, как на Ближнем Востоке, не должны продолжаться
Проблемы не могут решаться при помощи военной силы, несправедливые войны не должны продолжаться, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного... РИА Новости, 20.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_8cafcefcaa620e44b75d8280176f21f3.jpg
https://ria.ru/20260319/kitay-2081625893.html
https://ria.ru/20260319/tramp-2081800233.html
ближний восток
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_835384dad3606df2ad1a39272783b5a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Китая Ван И . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 20 мар - РИА Новости. Проблемы не могут решаться при помощи военной силы, несправедливые войны не должны продолжаться, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном.
Ван И и Бонн в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
В Совфеде оценили идею ослабления связей с Китаем ради сближения с США
19 марта, 10:24
"Проблема не может быть решена силой, и несправедливые войны не должны продолжаться", - привело Центральное телевидение Китая слова Ван И, который говорит о конфликте на Ближнем Востоке.
Глава МИД КНР также заявил, что нынешняя ситуация в регионе ухудшается, конфликт продолжает распространяться и расширяться, влияя не только на стабильность глобальных поставок энергоносителей, но и вызывая масштабный гуманитарный кризис.
По словам Ван И, наиболее неотложная задача - сдерживание распространения конфликта и предотвратщение дальнейшего вовлечения в него других государств. Дипломат подчеркнул, что правильным путем выхода из кризиса остаются диалог и переговоры.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Трамп заявил, что в ближайшее время отправится с визитом в Китай
19 марта, 19:39
 
В миреБлижний ВостокКитайСШАВан И (политик)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала