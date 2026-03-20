В Кирове откроют филиал Национального центра "Россия"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар — РИА Новости. Филиал Национального центра "Россия" откроют в Кирове в 2029 году, сообщил глава региона Александр Соколов, здание построят на площадке бывшего вертолетного училища.

Губернатор Кировской области в Москве защитил концепцию проекта строительства в регионе филиала Национального центра "Россия". Защита состоялась под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и заместителя руководителя администрации президента Максима Орешкина.

"Филиалу Национального центра "Россия" в Кирове быть. Три месяца кропотливой работы — и успешная защита проекта в Москве… В этом году начинаем проектные работы. Поручение уже дал. Открытие — в 2029 году", - написал Соколов в Max.

Губернатор назвал предстоящее открытие филиала "подарком Кировской области в год ее 90-летия".

"Чтобы получить высокую оценку, заручиться доверием и поддержкой, мы провели большую работу. Вместе с молодежью, предприятиями и общественностью разработали концепцию и систему мероприятий. Все это позволит нам повысить наш инвестиционный и туристский потенциал, проводить крупные федеральные и международные программы — от молочного конгресса до Волго-Вятского инвестфорума", - подчеркнул глава региона.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, филиал разместится в центре города на территории бывшего вертолетного училища, где также будут созданы университетский кампус, комплекс единоборств и художественной гимнастики. Здесь же строится крупнейший в России фиджитал-центр.

По словам губернатора, филиал Национального центра "Россия" создается, чтобы сформировать, прежде всего среди подрастающего поколения, чувство гордости за большие достижения и успехи страны и региона, понимание его роли и вклада в развитие России.

"Именно поэтому в здании филиала расположится мультимедийный парк "Россия — моя история". В его концепцию будет включен региональный компонент эпох Хлынова – Вятки – Кирова в истории страны. Такое расположение обеспечит преемственность прошлого, настоящего и будущего России", — подчеркнул Соколов.

Посещение филиала будет включено в образовательные программы детских садов, школ, ссузов и вузов в Кировской области. "Движение Первых", общество "Знание" и другие общественные объединения будут проводить в филиале свои образовательные и просветительские программы. Для молодого поколения будет создана возможность виртуального посещения выставки, а в офлайн-формате основа экспозиции будет интерактивной.