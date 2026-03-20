СК проверит, стрелял ли кто-то в метнувшего гранату мужчину в Хабаровске

ВЛАДИВОСТОК, 20 мар – РИА Новости. Следственный комитет проверяет версию о том, что во взорвавшего гранату в Хабаровске мужчину стреляли, сообщили РИА Новости в СУСК по Хабаровскому краю и ЕАО.
По данным правоохранительных органов, в четверг вечером мужчина в ходе конфликта с тремя ранее не знакомыми ему прохожими метнул гранату на одной из улиц Хабаровска. В результате взрыва никто не пострадал, осколки гранаты повредили 4 автомобиля. Злоумышленника задержала полиция. В пятницу в соцсетях начала распространяться информация о том, что мужчина метнул гранату защищаясь от тех, кто в него стрелял.
"Эта версия проверяется", – ответили РИА Новости в ведомстве на вопрос о том, действительно ли во взорвавшего гранату мужчину стреляли.
Следственными органами по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 пунктам "а, е, и" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц, совершённое общеопасным способом из хулиганских побуждений). Собеседник агентства отметил, что задержанный признавать вину отказался.