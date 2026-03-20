США и Израиль убили сдерживавших ядерную программу в Иране, считает Кент

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США и Израиль убили тех представителей власти в Иране, которые сдерживали разработку ядерного оружия, включая верховного лидера Али Хаменеи, считает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.
"Убийство верховного лидера, думаю, носит двойственный характер. Фактически, был убит человек, который сдерживал ядерную программу", - сказал Кент в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона.
Теперь, по его мнению, если вдруг у Ирана и правда есть соответствующие материалы, ядерная бомба может быть создана.
"Потому что мы убили единственного, кто обуздывал ее. На самом деле мы убили несколько таких человек. Я имею в виду нас с Израилем. Нас (обоих - ред.) будут винить в этом", - сказал Кент.
Кент во вторник объявил об уходе с поста директора национального контртеррористического центра из-за несогласия с операцией США против Ирана. Он считает, что Вашингтон был втянут в этот конфликт из-за дезинформации, и назвал влияние Израиля на политику Штатов "медвежьей услугой", так как его данные попросту не соответствуют действительности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.