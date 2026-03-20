США и Израиль убили сдерживавших ядерную программу в Иране, считает Кент

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. США и Израиль убили тех представителей власти в Иране, которые сдерживали разработку ядерного оружия, включая верховного лидера Али Хаменеи, считает бывший директор национального контртеррористического центра США Джо Кент.

"Убийство верховного лидера, думаю, носит двойственный характер. Фактически, был убит человек, который сдерживал ядерную программу", - сказал Кент в YouTube-подкасте американского журналиста Скотта Хортона.