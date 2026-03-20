Ураза-Байрам 2026: дата, как отмечают, традиции праздника, что нельзя делать
17:29 20.03.2026
Ураза-байрам 2026: дата, история, традиции праздника разговения у мусульман
Ураза-Байрам 2026: дата, как отмечают, традиции праздника, что нельзя делать
Ураза-байрам 2026: дата, история, традиции праздника разговения у мусульман
Ураза-байрам (араб. Ид аль-фитр) – праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является главным праздником ислама.
2026-03-20T17:29:00+03:00
2026-03-20T17:29:00+03:00
религиозные праздники
ислам
ураза-байрам
Джаванат Мамалаева
Джаванат Мамалаева
религиозные праздники, ислам, ураза-байрам
Религиозные праздники, Ислам, Ураза-байрам

Ураза-байрам 2026: дата, история, традиции праздника разговения у мусульман

Оглавление
Ураза-байрам (араб. Ид аль-фитр) – праздник разговения, который наряду с Курбан-байрамом ("праздник жертвоприношения") является главным праздником ислама. По преданию, его установил сам пророк Мухаммед в 624 году. Какого числа Ураза-байрам в 2026 году, сколько продолжается праздник, как его отмечать — в материале РИА Новости.

Когда отмечается Ураза-байрам в 2026 году

Мусульманский праздник Ураза-байрам в 2026 году выпадает на 20 марта.
Праздник начинается вечером 30 числа месяца Рамадан, когда по мусульманскому календарю (хиджре) наступает 1-е число следующего месяца – шавваля.
Что такое Ураза-байрам

Праздник отмечается в честь окончания поста в священный месяц Рамадан, во время которого все верующие (кроме, например, стариков и детей) все светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, совершая особую ночную молитву – таравих.
Согласно установлениям ислама, в Ураза-байрам верующие обязаны отчитаться за прошедший пост, а также начать отбывать наказание за его нарушения.

Традиции и обычаи празднования

Ураза-байрам – один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина, который напрямую связан с идеями духовного совершенствования и добрыми поступками. Перед ним необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих родственников и знакомых, испросив у них прощение.

Закят аль-Фитр

В преддверии Ураза-байрама мусульмане выплачивают милостыню разговения – закят аль-фитра. Она обязательна для каждого мусульманина, обладающего имуществом, превышающим его основные нужды. Мусульманское предание гласит, что раздавать милостыню завещал сам Пророк, сказав: "Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни". Платит эту милостыню глава семьи за себя, супругу, детей и даже прислугу, если она есть. Милостыня передается бедным напрямую или через исламские благотворительные организации.
После уплаты милостыни и совместной молитвы следуют взаимные поздравления и пожелания счастливого торжества.
Вечером хозяйки готовят традиционные блюда восточной кухни. Дети разносят их родственникам, происходит взаимный обмен угощениями. Этот обычай называется "чтобы в доме был запах пищи".
В день праздника считается во благо встать рано утром, совершить омовение, одеться опрятно и нарядно, воспользоваться благовониями, быть приветливым со всеми. В этот день мусульмане приветствуют друг друга словами: "Да ниспошлет Аллах милость Свою и вам, и нам!", "Да примет Аллах наши и ваши молитвы!".

Праздничная молитва

В Ураза-байрам мусульмане совершают праздничную молитву – ид-намаз. Ее можно выполнять и дома. Но мужчинам следует совершать ид-намаз в мечети вместе с другими верующими.
Перед тем как отправится на молитву, желательно съесть что-нибудь сладкое. Предпочтительнее нечетное количество фиников. В мечеть идут по одной дороге, а возвращаются по другой.
Время начала ид-намаза наступает, когда солнце поднимается над линией горизонта примерно на три метра. Через 30 минут после восхода солнца и до обеденного намаза, когда солнце ближе к зениту, начинается зуха-намаз. Затем имам читает три такбира и другие молитвы. В завершении – проповедь о празднике разговения или о жертвоприношении.
Затем верующие расходятся по домам, чтобы отметить Ураза-байрам в кругу семьи.
Праздничное застолье

В полдень начинается основная обильная трапеза. Праздничный стол в основном состоит из сладких блюд, фруктов, всевозможных варений.

Посещение кладбищ и походы к родственникам

После полудня мусульмане посещают могилы усопших близких, а затем идут в гости к родственникам.

Что можно и нельзя делать

В праздничные дни поощряются особая щедрость и внимание главы семьи к своей супруге, детям и другим членам семьи.
В Ураза-байрам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом и домашними делами, помимо готовки, ссориться, допускать плохие мысли и злословить.

Подарки

Подарки являются обязательным атрибутом праздника. Как правило дарят Коран, религиозные предметы, посуду, декор для дома, сладости, сухофрукты и десерты.
Особое внимание уделяют маленьким детям. Для них организуют разные развлечения, дарят подарки. Это связано с мусульманским поверьем, что радость ребенка приближает верующего к Аллаху.
"В мусульманской праздничной традиции есть еще один чудесный ритуал — дети всех возрастов дружно с самого раннего утра, вооружившись большими пакетами или сумками, посещают ближайших соседей и родственников, поздравляют их с праздником Уразы, а в ответ получают сладкие подарки. Для детей такие встречи — наглядный урок семейной истории и уважения к старшим. Для старшего поколения — возможность почувствовать свою значимость и передать опыт младшим. Это формирует у человека устойчивую идентичность и чувство защищенности", — рассказала семейный психолог Джаванат Мамалаева.
В большинстве мусульманских стран день празднования Ураза-байрам считается выходным. В России такое решение принимается на уровне тех регионов, где традиционно исповедуют ислам.
 
